Крушение самолета в штате Нью-Йорк: есть погибшие

Небольшой двухмоторный самолет разбился недалеко от острова Лонг-Айленд в США, два человека погибли, еще двое пропали без вести, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Береговую охрану США.

Инцидент произошел в субботу около 16 часов по местному времени (23:00 по Киеву), самолет Piper PA31 Navajo потерпел крушение примерно в одной миле от берега. На его борту было четверо пассажиров, тела двух из них были найдены, еще двое числятся пропавшими без вести.

Представитель полиции Ист-Хэмптона рассказал, что самолет вылетел из аэропорта в этом городе. Информация о причинах инцидента не сообщается, на место аварии выехали представители Национального совета по безопасности на транспорте США и других служб.

Piper PA-31 Navajo — небольшой двухмоторный самолет, созданный американской компанией Piper Aircraft. Его первый полет состоялся в 1964 году, в 1984 производство этой модели прекратили.