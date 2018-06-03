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3 июня 18, 13:37
Крушение самолета в штате Нью-Йорк: есть погибшие
самолет Piper PA31 Navajo
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Вблизи острова Лонг-Айленд в США потерпел крушение двухмоторный самолет Piper PA31 Navajo, погибли два человека, еще двое считаются пропавшими без вести.

Небольшой двухмоторный самолет разбился недалеко от острова Лонг-Айленд в США, два человека погибли, еще двое пропали без вести, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Береговую охрану США.

Инцидент произошел в субботу около 16 часов по местному времени (23:00 по Киеву), самолет Piper PA31 Navajo потерпел крушение примерно в одной миле от берега. На его борту было четверо пассажиров, тела двух из них были найдены, еще двое числятся пропавшими без вести.

Представитель полиции Ист-Хэмптона рассказал, что самолет вылетел из аэропорта в этом городе. Информация о причинах инцидента не сообщается, на место аварии выехали представители Национального совета по безопасности на транспорте США и других служб.

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Piper PA-31 Navajo — небольшой двухмоторный самолет, созданный американской компанией Piper Aircraft. Его первый полет состоялся в 1964 году, в 1984 производство этой модели прекратили.
telegraf.com.ua
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