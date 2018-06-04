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4 июня 18, 17:40
Россия в 2017 отработала на учениях оккупацию стран Балтии
Вадим Скибицкий
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Во время масштабных осенних учений российской армии Запад-2017 Российская Федерация отрабатывала действия по вторжению и оккупации стран Балтии.

Как передает пресс-служба ГУР Минобороны, об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, основной целью этих учений было моделирование захвата территории прибалтийских стран и последующее недопущение туда войск стран-членов НАТО.

В то же время, по его словам, цель военных учений Альянса Saber Strike 2018, которые стартовали вчера в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, - создание группировки войск для защиты территориальной целостности стран Балтии и Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Балтии просят усилить батальоны НАТО морскими силами

Источник: https://censor.net.ua/n3069640
censor.net.ua
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