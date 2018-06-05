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5 июня 18, 18:56
ЧМ в России не будет летней сказкой
ЧМ в России
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Коррупция, допинг, агрессивные футбольные болельщики, более того, договорные матчи!

Коррупция, допинг, агрессивные футбольные болельщики, более того, договорные матчи! Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, должен стать грандиозным спектаклем - однако вместо радости в преддверии важного спортивного события многих мучают сомнения, не скрывает ли шикарный фасад ЧМ неприглядную действительность, пишет в статье на сайте Focus спортивный журналист Томас Хайдер.

"Сегодня очевидно, что решение о проведении ЧМ по футболу в такой стране, как Россия, которая открыто ведет войну и напала на другое государство, является катастрофической ошибкой", - заявлял три года назад президент Польского футбольного союза Збигнев Бониек. С тех пор ничего не изменилось, констатирует автор.

Коррупция - будничное для России явление, сопровождающее россиян "от колыбели до гроба". "Одноместную палату в роддоме можно получить за взятку точно так же, как приобрести могилу в желаемом месте", - поясняет Хайдер.

"Уже в декабре 2010 года, когда стало известно, что ЧМ-2018 пройдет в России, появились первые предположения относительно купленных голосов", - говорится в статье.

Вскоре стало известно о том, что кипрский функционер Мариос Лефкаритис (член исполкома ФИФА), будучи главой нефтяного концерна Petrolina, подписал за несколько недель до оглашения результатов голосования выгодный контракт с "Газпромом" - многолетним спонсором ФИФА.

Кроме того, "российский футбол переживает допинговый кризис", утверждает автор. "Российских спортивных функционеров подозревают в сокрытии положительных проб футболистов национальной сборной", - говорится в публикации.

"К проблемам с коррупцией и допингом добавляется два других фактора, которые могут стать проблемой для России: договорные матчи и столкновения агрессивных футбольных болельщиков", - продолжает корреспондент. В начале года BBC показала документальный фильм Russia's Hooligan Army, в котором праворадикальные футбольные хулиганы заявили о том, что превратят ЧМ в "фестиваль насилия".

"Согласно опросам, - пишет в заключение Хайдер, - каждый четвертый россиянин допускает, что в ходе чемпионата возможны договорные матчи, а 9% респондентов уверены в этом".
Inopressa
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