США разработали новый план обороны Европы

В Европе должно находиться больше батальонов, кораблей и самолетов НАТО, готовых к бою для сдерживания возможного российского нападения. На этом настаивают США, сообщает Reuters со ссылкой на четырех официальных лиц и дипломатов США и НАТО.

С соответствующей инициативой в четверг, 7 июня на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе выступит глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Эта встреча станет подготовкой саммита НАТО в июле, который должен будет одобрить предложения, сделанные министрами.

План предусматривает, что в НАТО будет 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, таких как эсминцы, готовых к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги. Про конкретное число войск или крайний срок для выработки стратегии речь пока не идет. Численность батальонов в НАТО варьируется от 600 до 1000 военнослужащих.

"У нас есть противник, который может быстро проникнуть в Прибалтику и Польшу в наземном нападении. У нас нет такой роскоши, как месяцы на мобилизацию", - сказал один высокопоставленный дипломат НАТО, который знает о планах США.

Один из американских чиновников заявил, что инициатива в первую очередь направлена на противодействие России и соответствует Национальной военной стратегии Пентагона 2018 года, которая обвиняет Москву в стремлении разрушить организацию Североатлантического договора.

Как сообщалось, что НАТО начала масштабные учения на Балтике. В них принимают участие 18 тысяч солдат, 19 стран, руководство осуществляют США.

Напомним, ранее НАТО и Россия обсудили военные учения и Украину.

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