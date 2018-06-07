Европа снова дружит с РФ? Обзор западной прессы

Отравленные недалеко от Лондона бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь пришли в себя. Новые торговые пошлины США больно бьют по европейцам, и, как пишет западная пресса, толкает Европу в объятия Путина.

На этом фоне президент России приехал в Австрию – традиционно лояльную к Кремлю страну, которая даже отказалась высылать из своей страны российских послов, когда это делали все страны ЕС, в ответ на отравление Скрипалей.

Что же думают о возможной нормализации отношений ЕС и России в западных медиа?

Ссора Трампа и Европы

Из-за новых торговых пошлин США Дональд Трамп поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Еще до недавнего времени, казалось, своим ключевым союзником. Совсем недавно Макрон и Трамп вместе сажали дерево на лужайке перед Белым Домом. Но то дерево долго не прожило, уже скоро его убрали. Тоже самое случилось и в дружбе Трампа и Макрона.

Макрон сравнил с колбасами телефонные разговоры с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерам: лучше не знать их содержание.

"Как говорил Бисмарк, если объяснять людям, как делается колбаса, навряд ли они продолжат ее есть. Поэтому я предпочитаю, чтобы люди видели готовое блюдо, но я не уверен, что комментарии с кухни помогут в готовке еды или ее потреблении", – отметил Макрон.

Макрон позвонил в Белый дом. И пользуясь, как ему казалось, доверительными отношениями, попытался поговорить откровенно. В основном, о торговых пошлинах, которые Трамп вводит на товары из Евросоюза - в частности, на алюминий и сталь. Но Трамп рассвирепел. Сразу несколько сотрудников Белого дома сообщили CNN - только лишь заслышав критику, Трамп вышел из себя. Отношения теперь испорчены. Причем не только с Макроном, но и с остальными европейскими лидерами.

Шанс для Путина

На этом фоне Владимир Путин приехал в Австрию, почувствовав невообразимую всего несколько месяцев назад возможность перестроить отношения с Евросоюзом, пишет The New York Times.

И неважно, что недавно Путин фактически был изгоем в Европе, отмечают журналисты: теперь он преподносит себя Европе как надежного друга и торгового партнера, в отличие от Трампа, который рассматривает своих ближайших союзников как стратегических и экономических конкурентов.

Прежде Путина часто сбрасывали со счетов, считая скорее тактиком и оппортунистом, но он все больше кажется великим стратегом на фоне того, как Трамп резко отклонил требования Европы по поводу того, что ЕС считает незаконными и односторонними тарифами на сталь и алюминий, пишут авторы статьи.

"Популистские, русофильские партии находятся во власти в Греции, Венгрии, Италии и Австрии. Перспектива достижения непосредственной цели Путина - отмены экономических санкций ЕС - внезапно оказалась в зоне досягаемости, даже без компромисса по Украине", - говорится в статье.

После аннексии Крыма Россию исключили из "Большой восьмерки", теперь же внутренние разногласия Запада, вероятно, позабавят Путина.

Путинский фронт

У Австрии всегда были тесные связи с Москвой. Недавно молодой канцлер Себастьян Курц отказался высылать российских дипломатов после отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Курц состоит в коалиции с крайне правой Австрийской партией свободы (FPÖ), которая в 2016 году подписала соглашение о партнерстве с "Единой Россией" и призвала к отмене санкций, передают журналисты.

Крайне правая итальянская "Лига", тоже теперь вошедшая в правительство, в прошлом году подписала аналогичное соглашение. Во вторник новый премьер Италии Джузеппе Конте заявил в Сенате, что пришло время для "открытости в отношении России", и призвал снять санкции.

Путиным восторгается французский ультраправый "Национальный фронт", левопопулистское правительство Греции, а также крайне правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии". "По данным западных спецслужб, есть сильные подозрения, что все эти партии получают российское финансирование", - говорится в статье.

"Но не только европейские популисты желают более теплых отношений с Россией, - продолжает The New York Times - На прошлой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с демонизацией России". Ангела Меркель и Эммануэль Макрон приезжали в Россию в конце мая, чтобы обсудить спасение ядерной сделки с Ираном. Вместе с тем Меркель и Макрон отметили больные места в отношениях с Москвой: в их числе - войны в Украине и Сирии.

Тем не менее Россия осознает тот факт, что Трамп неожиданно предоставил ей удобный случай. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил: "Я внимательно слежу за развитием ситуации, и когда политической воли будет достаточно (а я вижу эту тенденцию), то ЕС, возможно, примет необходимое решение о смене своего курса".

Путин активизируется

"В нормальной обстановке такие визиты - нечто рутинное, но в момент, когда отношения между Россией и ЕС переживают охлаждение, решение Вены учтиво принять Путина потрясает, тем более, что оно принято прямо перед тем, как Австрия в июле станет председателем ЕС", - комментирует визит Путина в Вену обозреватель американского издания Politico Мэттью Карнитшниг. "Путин с удвоенной энергией старается улучшить отношения с Европой на фоне трений, спровоцированных недавним отравления бывшего российского разведчика и его дочери в Великобритании, войной на Украине и поддержкой режима Асада в Сирии", - говорится в статье.

По словам автора, руководство Австрии стремится снова сделать свою страну "мостом" между Востоком и Западом, а Путин "жаждет добиться смягчения санкций, наложенных на Россию ввиду ее вылазки на Украину, и считает Австрию союзником".

Канцлер Австрии Себастьян Курц воздержался от каких-либо обещаний насчет санкций, но публично заявил, что планирует воспользоваться председательством Австрии в ЕС ради улучшения отношений с Россией. "Коммерческие отношения Австрии с Россией сильно пострадали из-за санкций, и деловые круги добиваются, чтобы правительство потребовало отмены ограничений", - сообщает издание.

Санкции под угрозой?

Вена с почестями принимает российского президента, и если визит Путина в 2014 году, вскоре после аннексии Крыма, был чем-то экстраординарным, то ныне Австрия не особое явление внутри ЕС. Трамп слишком перегибает палку, и это подталкивает Европу к Москве. Австрия Себастьяна Курца, конечно, на стороне Запада, но приверженность "диалогу" с Россией выстояла перед лицом бесчисленных проступков Кремля, пишет Neue Zuercher Zeitung.

В интервью изданию Oesterreich вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что пришло время положить конец "злосчастным" санкциям против Москвы и встать на курс нормализации отношений. Высказывания Штрахе значимы в связи с тем, что Австрийская партия свободы, будучи частью коалиционного правительства, сможет заблокировать продление действия санкций, намеченное на конец июля.

В коалиционном соглашении обозначена цель постепенной отмены антироссийских санкций в ответ на реализацию Москвой Минских соглашений, но Вена все-таки ожидает общеевропейского решения. "Австрийское вето в этой связи маловероятно", - пишет автор статьи.

В объятиях Путина

Штрафные пошлины против ЕС, санкции против Ирана и России: не перегибают ли США палку? - задается вопросом Die Welt. Это может привести к тому, что Европа пойдет на сближение с Москвой - расширяющееся сотрудничество в экономической сфере лишь подтверждает это предположение.

"Ощущение того, что администрация Трампа слишком перегибает палку, появляется в Европе в первую очередь в связи с действиями по Ирану. Европейцы забеспокоились уже после того, как Трамп под давлением Конгресса 2 августа 2017 года подписал новый санкционный пакет CAATS, и стало понятно, что США могут ввести санкции против европейских компаний, если те будут вести бизнес с попавшими под санкции российскими фирмами", - говорится в статье.

"А после того, как 6 апреля последовали увесистые санкции против двух ведущих российских олигархов (...), и в Брюсселе, и в Москве окончательно поняли: США способны на все. Никто не знает, кто будет следующим", - пишет автор.

"После того, как в результате обоюдных санкций, последовавших за аннексией Крыма, объемы торговли заметно сократились, в прошлом году, как сообщает российское таможенное ведомство, товарооборот между Германией и Россией вырос на 22,8% - до 50 млрд долларов, а за период с января по март 2018 года - еще на 22%", - говорится в статье.

По сообщениям Deutsche Bundesbank объем прямых инвестиций из Германии составил 1,6 млрд евро.

"Связи с Россией укрепляет не только Германия, - отмечают журналисты. - Многие европейские страны и компании за последние месяцы заключили разнообразные соглашения о торговле и сотрудничестве с Россией". Как стало известно из информированных источников, более интенсивной стала и коммуникация внутри возглавляемого Россией Евразийского экономического союза.

В Москве "множатся слухи о том, что Вашингтон действительно планирует ввести санкции против европейских участников проекта по строительству "Северного потока-2" (в том числе Wintershall) - особенно на фоне того, что США не прочь поставлять европейцам собственный газ".

Европа пытается усидеть на двух стульях, а США добиваются определенной дистанции между Европой и Россией. Москва же, напротив, радуется разногласиям между Брюсселем и Вашингтоном и отлично понимает при этом, что европейцам нелегко даются перипетии с Путиным".

Как сказал в беседе с изданием генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф, "Россия в идеале представляет себе ситуацию так: европейцы стремятся к независимости, ощущая давление со стороны США, и это толкает их на пересмотр отношения к России".

Если бы США очень сильно боялись того, что Европа пойдет на сотрудничество с Россией, тогда "санкционный закон (от августа 2017 года) был бы самым неправильным шагом, который можно было бы сделать. Он вбивает клин между Европой и США, Россия выступает в качестве предлога. Это приведет к большей самостоятельности Европы и, возможно, к более быстрому согласию с Россией", - замечал в конце 2017 года в интервью Die Welt президент Американской торговой палаты Алексей Родзянко. Через полгода после интервью тенденция указывает именно в этом направлении.

Источник: korrespondent.net





