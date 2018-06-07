Госдеп зачислил Украину к странам Запада

Украина и Грузия являются членами Запада и исторически, и из-за выбора их народов.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл в ходе выступления в аналитическом центре Heritage Foundation, сообщает "Голос Америки".

"Мы должны воспринимать Запад как сообщество демократических стран, которые объединены историей, культурой и общими жертвами. Некоторые его члены это старые демократии, а некоторые - нет. Некоторые являются членами ЕС или НАТО, а другие - нет. Некоторые слабые, некоторые сильные. Некоторые географически защищены, другие же - имеют уязвимую позицию. Украина и Грузия являются членами Запада и исторически, и за выбор их народов. Британия останется в сердце Запада и после Брекзита. Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты это средство, а не цель", - заявил Митчелл.

В ходе речи Митчелл подчеркнул, что США будут ужесточать санкции в отношении России в ответ на ее агрессию пока президент России Путин не выберет другой путь. Он также упомянул о необходимости создания в Украине антикоррупционного суда.