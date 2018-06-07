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7 июня 18, 09:34
Большинство постов в правительстве Испании заняли женщины
Испания
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Педро Санчес сформировал правительство меньшинства. Из 18 постов 11 получили женщины.

Новоназначенный премьер-министр Испании Педро Санчес назначил новое правительство, в состав которого вошли 11 женщин, сообщает издание El Pais.

Всего в испанском правительстве 18 министров. 

Женщины заняли посты вице-премьера, министра экологии, финансов, министра территориальной политики и общественных функций, экономики и бизнеса, здравоохранения, министра обороны, труда и миграции, образования, юстиции, министра промышленности и торговли. 

Отмечается, что Санчес сформировал правительство меньшинства, отказавшись взять министров от левой партии Podemos и других партий, которые помогли прийти ему к власти. 

Напомним, Санчес был назначен премьером после вынесения парламентом вотума недоверия правительству Мариано Рахоя 1 июня.

Он вступил в должность 2 июня. В этот же день было назначено новое правительство Каталонии. 
bigmir.net
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