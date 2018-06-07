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7 июня 18, 09:39
США ввели санкции против украинской авиакомпании
Дарт
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Авиакомпания "Дарт" подлежит вторичным санкциям.

Зарегистрированная в Украине авиакомпания "Дарт" внесена Минюстом США в санкционный список за сотрудничество с Ираном. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра США.

По данным ведомства, вторичным санкциям "за оказание помощи, спонсирование или предоставления финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг иранской Caspian Air ", подлежит DART AIRLINES (она же AIR ALANNA, она же DART AIRCOMPANY, она же DART UKRAINIAN AIRLINES, она же ООО "DART", она же "ALANNA", она же "ALANNA LLC", она же "DART, LLC", она же " DART, TOV ").

Впервые в санкционный список "Дарт" попала в сентябре 2017 года. Санкции были введены из-за того, что компании якобы помогали иранским и иракским авиакомпаниям, которые находятся в санкционных списках. Они предоставляли им самолеты и оказывали прочие услуги. 

Ранее в Reuters провели расследование в отношении деятельности ЧВК "Вагнер" в Сирии. По данным издания, частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников. При этом в Reuters утверждают, что  часть самолетов Airbus и Boeing, для перелета "Вагнеров" приобрели или арендовали компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированы в Украине).

"Хорс" и "Дарт" отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.

Что такое "Дарт" и "Хорс"

Это два авиаперевозчика, которые зарегистрированы в Украине и занимаются чартерными рейсами. Доля в украинском авиационном пассажиро- и товаро- потоке этих авиалиний очень мала. 
kp.ua
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