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7 июня 18, 10:15
Трамп ошибочно обвинил Канаду в поджоге Белого дома - CNN
Дональд Трамп
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По информации телеканала, Трамп допустил ошибку в телефонном разговоре с Джастином Трюдо об инциденте 1814 года
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил ошибку, заявив, что Канада подожгла Белый дом во время англо-американской войны 1812-1815 годов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По информации телеканала, Трампа и Трюдо общались по телефону 25 мая, когда обсуждали торговые пошлины на сталь и алюминий из Канады и ряда других стран, которые США ввели с 1 июня.

Отмечается, что Трюдо в ходе разговора начал давить на Трампа, чтобы тот объяснил, как тарифы помогают решению проблемы "национальной безопасности".

"Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?", - заявил в ответ Трамп, подразумевая войну 1812 года.

Также сказано, что в администации Трампа отказались комментировать эту ситуацию.

Ошибка американского президента заключается в том, что Белый дом во время войны сожгли британские войска 24 августа 1814 года. Историки указывают, что нападение британских войск на Вашингтон было ответом на американское нападение на город Йорк в провинции Онтарио - территорию, которая стала в последствии Канадой, но тогда была британской колонией. 


2 июня Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением США пошлин на импорт канадской стали и алюминия.


Источник: liga.net
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