Словами о РФ Трамп проявил неуважение к союзникам, - Маккейн

Так отреагировал на высказывания Трампа о необходимости возвращения РФ в G8 председатель Комитета по вопросам Вооруженных Сил Сената США Джон Маккейн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Владимир Путин выбрал для России путь страны, не достойной членства в "Большой восьмерке", вторгшись в Украине и аннексировав Крым. С тех пор он не сделал ничего, чтобы изменить ситуацию, что более чем очевидно", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на официальном сайте сенатора.

Маккейн подчеркнул, что каждый день сепаратистские силы во главе с российским руководством убивают украинцев на Донбассе. Силы Путина на ежедневной основе помогают режиму Асада уничтожать сирийский народ, и каждый день Россия совершает нападение на демократические институты по всему миру путем убийств, кибератак и пагубного влияния, подчеркнул сенатор.

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"Президент по непонятным причинам продемонстрировал нашим противникам почет и уважение, которые должны быть сохранены для наших ближайших союзников. До тех наций, которые разделяют с нами одни ценности и приносили жертвы вместе с нами на протяжении десятилетий, высказывается неуважение. Это полное противопоставление так называемым принципиальному реализму и верный путь потери лидерства Америки в мире ", - подчеркнул Маккейн.

Ранее американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства Россиив Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.

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