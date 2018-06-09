Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.98
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.13
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 июня 18, 23:55
Словами о РФ Трамп проявил неуважение к союзникам, - Маккейн
Маккейн
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президенту США Дональду Трампу следует приберечь уважение, которое он выражает в адрес России и ее руководства, для союзников.

Президенту США Дональду Трампу следует приберечь уважение, которое он выражает в адрес России и ее руководства, для союзников.

Так отреагировал на высказывания Трампа о необходимости возвращения РФ в G8 председатель Комитета по вопросам Вооруженных Сил Сената США Джон Маккейн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Владимир Путин выбрал для России путь страны, не достойной членства в "Большой восьмерке", вторгшись в Украине и аннексировав Крым. С тех пор он не сделал ничего, чтобы изменить ситуацию, что более чем очевидно", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на официальном сайте сенатора.

Маккейн подчеркнул, что каждый день сепаратистские силы во главе с российским руководством убивают украинцев на Донбассе. Силы Путина на ежедневной основе помогают режиму Асада уничтожать сирийский народ, и каждый день Россия совершает нападение на демократические институты по всему миру путем убийств, кибератак и пагубного влияния, подчеркнул сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада против возвращения России в G8

"Президент по непонятным причинам продемонстрировал нашим противникам почет и уважение, которые должны быть сохранены для наших ближайших союзников. До тех наций, которые разделяют с нами одни ценности и приносили жертвы вместе с нами на протяжении десятилетий, высказывается неуважение. Это полное противопоставление так называемым принципиальному реализму и верный путь потери лидерства Америки в мире ", - подчеркнул Маккейн.

Ранее американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства Россиив Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.

Также читайте: Меркель не видит оснований для возвращения России в "Большую семерку"

Источник: https://censor.net.ua/n3070608
censor.net.ua
Ещё по теме:
Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию
Маккейн не пригласил Трампа на собственные похороны
Джон Маккейн: "Владимир Путин - злодей"
Рискованная дипломатическая игра
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Париж и Берлин представят предложения по Донбассу
noimageЛидеры "Большой семерки" выступили против возвращения РФ
noimageНАТО поддерживает политику санкций против России
noimageТрамп ошибочно обвинил Канаду в поджоге Белого дома - CNN
noimageКим Чен Ын "на коленях умолял" Трампа о встрече - Джулиани
Лента новостей