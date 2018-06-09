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9 июня 18, 00:00
Лидеры "Большой семерки" выступили против возвращения РФ
G7
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Соответствующее решение было поддержано единогласно.

Главы стран "Большой семерки" рассмотрели инициативу президента США Дональда Трампа о возобновлении формата "Большой восьмерки" и возвращении России. Встреча прошла в рамках саммита в Квебеке. Все участники единогласно выступили против. Об этом 8 июня сообщило агентство AFP.

На встрече присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании и Италии Тереза Мэй и премьер Италии Джузеппе Конте.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал других лидеров "Большой семерки" включить Россию в предстоящий саммит в Канаде. По данным газеты The New York Times, Трамп заявил о возвращении России в" G8" перед поездкой в Канаду. Другие СМИ сообщают, что президент имел в виду не полное возвращение этой страны в клуб "больших государств", а участие только в этом саммите. 

КСТАТИ Канада не поддержала Трампа в стремлении вернуть Россию в G7

По сведениям журналистки CBC Кати Симпсон, которая специализируется на освещении федеральной политики Канады, источники в правительстве заявляют, что официальное обращение с таким содержанием уже готовится.
kp.ua
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