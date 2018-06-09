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9 июня 18, 00:06
Париж и Берлин представят предложения по Донбассу
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На встрече министров иностранных дел нормандской четверки будут представлены инициативы Германии и Франции по решению ситуации на востоке Украины.

В понедельник, 11 июня, в Берлине состоится встреча глав МИД стран нормандской четверки, на которой Франция и Германия намерены представить свои инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Франции, передает ТАСС.

"Как подчеркнул 24 мая президент Французской Республики в ходе своего визита в Санкт-Петербург, предстоящие месяцы будут играть решающее значение. Без достижения конкретных продвижений в таких сферах как безопасность, политика, гуманитарная помощь и экономика под вопросом окажется само доверие к нынешнему мирному процессу. Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы найти выход из ситуации, отмеченной сотнями ежедневных нарушений режима прекращения огня, десятками смертей ежемесячно, а также использованием тяжелых вооружений и ухудшением гуманитарной ситуации для населения в зоне конфликта", - говорится в заявлении.

В этой связи Франция и Германия, отметил представитель французского внешнеполитического ведомства, выступят "с предложениями действий в каждой из вышеупомянутых сфер с тем, чтобы добиться возникновения положительной динамики, которая позволит продвигаться к полной реализации минских соглашений".

Как подчеркивается в заявлении, эти предложения могут также поспособствовать "восстановлению, на основе осуществления локальной автономии, суверенитета Украины над территориями, находящимися в настоящее время под контролем сепаратистов".

МИД Франции также отмечает, что Жан-Ив Ле Дриан, "впервые участвуя в переговорах в нормандском формате на министерском уровне, в ходе встречи, также как его германский коллега (Хайко Маас) выразит стремление Франции и Германии добиться того, чтобы стороны (конфликта) незамедлительно включились в реализацию положений Минских соглашений от сентября 2014 и февраля 2015 года".

Французское дипломатическое ведомство в этой связи также напоминает, что "министерская встреча в Берлине проводится как результат недавних контактов, осуществленных между главами государств и правительств стран "нормандской четверки".

Напомним, в конце мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит смысла в нормандской встрече. 

Последний раз главы МИД "четверки" встречались в феврале 2017 года.
Korrespondent
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