Трамп: "Обама разрешил забрать Крым" (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обамы в том, что Крым оказался аннексирован Россией, а также заявил, что хочет возвращения России в G8. Об этом он сказал во время выступления на саммите G7 в Канаде.

- Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Я мог иметь совсем другое отношение. Но вы должны задать свой вопрос президенту Обаме. Почему он это сделал, - заявил Трамп.

Также американский президент отметил, что возвращение России в G8 стало бы "активом" для всех стран и "так было бы лучше для всех".

При этом президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании и Италии Тереза Мэй и премьер Италии Джузеппе Конте выступили категорически против. Во всяком случае, пока разрешена ситуация на востоке Украины.