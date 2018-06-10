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9 июня 18, 20:46
Трамп: "Обама разрешил забрать Крым" (ВИДЕО)
Трамп
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Президент США также заявил, что хочет видеть Россию в G8.

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обамы в том, что Крым оказался аннексирован Россией, а также заявил, что хочет возвращения России в G8. Об этом он сказал во время выступления на саммите G7 в Канаде.

- Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Я мог иметь совсем другое отношение. Но вы должны задать свой вопрос президенту Обаме. Почему он это сделал, - заявил Трамп.

Также американский президент отметил, что возвращение России в G8 стало бы "активом" для всех стран и "так было бы лучше для всех". 

При этом президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании и Италии Тереза Мэй и премьер Италии Джузеппе Конте выступили категорически против. Во всяком случае, пока разрешена ситуация на востоке Украины.
kp.ua
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