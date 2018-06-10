США продлили санкции против властей Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против некоторых представителей властей Беларуси еще на год.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома в пятницу, 8 июня.

Данные санкции были введены еще в 2006 году в связи с нарушением белорусскими властями прав человека.

В обращении Трампа к Конгрессу США отмечается, что "действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы или институты Беларуси, нарушают права человека, в связи с политическими репрессиями" и т.д.

Таким образом, действия отдельных представителей правительства Беларуси по-прежнему "представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Напомним, что в феврале Совет Европейского союза официально еще на год продлил санкции против Беларуси. Эти меры предусматривают эмбарго на поставки оружия, запрет на экспорт средств, которые могут быть использованы для проведения карательных мероприятий, а также замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех лиц.

Санкции против Беларуси ЕС впервые ввел в 2004 году, а эмбарго на поставки оружия — в 2011 году.