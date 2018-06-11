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10 июня 18, 16:03
Венгрия объявила военную тревогу из-за самолета из Украины
перехват
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Госпогранслужбы объявила тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО, кроме того, в воздух были подняты шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen

Небольшой самолет из Украины сегодня ночью, 10 июня, нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Так, согласно информации издания, сотрудники Госпогранслужбы сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО.

Кроме того, в воздух подняли шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Сообщается, что инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужанка - Берегшурань".

В свою очередь, венгерские военные отметили, что самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров. "Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно: сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в аварии самолета в Польше пострадал нардеп от Радикальной партии
Delo
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