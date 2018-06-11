На заводе BMW в Германии произошел пожар

В Германии сегодня, 10 июня, загорелся завод автоконцерна BMW в городе Ландсхут (Бавария).

Об этом сообщает газета Passauer Neue Presse.

Сообщается, что на заводе автоконцерна BMW загорелось помещение с продуктами с содержанием магния.

Над заводом поднялись клубы дыма, местные власти призвали жителей Ландсхута закрыть окна и двери.

Кроме того, в связи с пожаром на автомобильном заводе приостановили движение поездов на участке железной дороги между Верт-ан-дер-Изаром и Ландсхутом.

Напомним, ранее сообщалось, что BMW отзывает более 300 тыс. автомобилей из Британии из-за сбоев с подачей энергии.