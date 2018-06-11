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10 июня 18, 18:02
Трамп прибыл в Сингапур для встречи с Ким Чен Ыном
Трамп
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Президента США Дональд Трампа прилетел в Сингапур, где 12 июня запланирована его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Встреча Трампа и Ына пройдет в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание планируется уделить вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

По пути в Сингапур с саммита "Большой семерки" в Канаде самолет Трампа совершал посадку для дозаправки на американской базе Суда-бэй на греческом острове Крит.

Ранее в воскресенье в Сингапур уже прилетел Ким Чен Ын. В аэропорту Чанги его встречал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан. "Мы приветствуем Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал в "Твиттере" министр.

Автоколонна, в составе которой находился "Мерседес" лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыла из сингапурского аэропорта в гостиницу "Сент-Реджис". Позднее состоялась его встреча с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлунем.
censor.net.ua
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