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10 июня 18, 22:23
Трамп прилетел из Канады в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном
Трамп
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Самолет президента США Дональда Трампа приземлился на авиабазе Paya Lebar в Сингапуре в 20.21 по местному времени.
Президент летел из Канады, где встречался с главами государств-членов G7. Об этом сообщает CNN.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше американского президента

В субботу Трамп написал в Твиттере, что ожидает от Ким Чен Ына великих дел во имя своего народа. «Ким Чен Ын хочет сделать великое дело для своего народа, и у него есть такая возможность, и у него больше никогда не будет такой возможности», — написав американский президент.

Cаммит США-КНДР состоится 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.
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