Трамп прилетел из Канады в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном

Президент летел из Канады, где встречался с главами государств-членов G7. Об этом сообщает CNN.





Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше американского президента





В субботу Трамп написал в Твиттере, что ожидает от Ким Чен Ына великих дел во имя своего народа. «Ким Чен Ын хочет сделать великое дело для своего народа, и у него есть такая возможность, и у него больше никогда не будет такой возможности», — написав американский президент.





Cаммит США-КНДР состоится 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.