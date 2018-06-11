Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.98
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
10 июня 18, 22:27
G7 решили к 2030 году переработать 100% пластиковых отходов
G7
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вчера в канадской провинции Квебек закончился саммит стран “Большой семерки”.

Члены Большой семерки обязались до 2030 года обеспечить переработку 100% пластиковых отходов.

Об этом говорится в документе "План относительно здоровых океанов и морей и прибрежных общин", принятом во время саммита G7 в Канаде.

"Мы обязываемся принимать меры относительно ресурсно-эффективного управления циклом пластика в экономике путем сотрудничества с частным сектором с целью перехода до 2030 года на 100% переработанный, повторно использованный или, если не существует других альтернатив, то возобновленный пластик", - отмечается в документе.

Среди других существенных обязательств значится также достижение до 2030 года 55-процентного уровня переработки пластиковых упаковок и возобновление 100% всего пластика до 2040 года.

Кроме этого, в G7 решили способствовать информированию населения относительно опасностей пластикового загрязнения и важности повышения уровня переработки отходов.

Также лидеры пообещали "пропагандировать исследование, развитие и использование технологий удаления пластика и микропластика из сточных вод".

Отметим, что к этому плану действий присоединились не все члены Большой семерки: Япония и США не приняли на себя изложенных в нем обязательств.

Добавим, что хозяин нынешнего саммита - премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал продвижение экологических инициатив одним из приоритетов G7.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В Балтии "Крымский сценарий" не пройдет, - Столтенберг
В Канаде автобус хоккейной команды попал в ДТП: много жертв
О чем будут говорить на встрече "нормандской четверки"
Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп прилетел из Канады в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном
noimageТрамп прибыл в Сингапур для встречи с Ким Чен Ыном
noimageНа заводе BMW в Германии произошел пожар
noimageВенгрия объявила военную тревогу из-за самолета из Украины
noimageСША продлили санкции против властей Беларуси
Лента новостей