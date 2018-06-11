G7 решили к 2030 году переработать 100% пластиковых отходов

Члены Большой семерки обязались до 2030 года обеспечить переработку 100% пластиковых отходов.

Об этом говорится в документе "План относительно здоровых океанов и морей и прибрежных общин", принятом во время саммита G7 в Канаде.

"Мы обязываемся принимать меры относительно ресурсно-эффективного управления циклом пластика в экономике путем сотрудничества с частным сектором с целью перехода до 2030 года на 100% переработанный, повторно использованный или, если не существует других альтернатив, то возобновленный пластик", - отмечается в документе.

Среди других существенных обязательств значится также достижение до 2030 года 55-процентного уровня переработки пластиковых упаковок и возобновление 100% всего пластика до 2040 года.

Кроме этого, в G7 решили способствовать информированию населения относительно опасностей пластикового загрязнения и важности повышения уровня переработки отходов.

Также лидеры пообещали "пропагандировать исследование, развитие и использование технологий удаления пластика и микропластика из сточных вод".

Отметим, что к этому плану действий присоединились не все члены Большой семерки: Япония и США не приняли на себя изложенных в нем обязательств.

Добавим, что хозяин нынешнего саммита - премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал продвижение экологических инициатив одним из приоритетов G7.