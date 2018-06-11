Иерусалим должен стать столицей двух государств - ЕС

Путь к решению ближневосточного кризиса заключается в сосуществование двух государств. Об этом на пресс-конференции в Аммане заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, сообщает Интерфакс.

Она подчеркнула, что позиция ЕС состоит в том, что Иерусалим должен быть столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина.

"Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", – добавила Могерини.

Она заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

Напомним, Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря 2017 года. А 14 мая 2018 года в этот город было перенесено американское посольство из Тель-Авива.