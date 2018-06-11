Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.72
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
30.76
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
11 июня 18, 08:36
Иерусалим должен стать столицей двух государств - ЕС
Федерика Могерини
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Европейском союзе видят только одно решение конфликта на востоке - Иерусалим становится столицей Израиля и Палестины.

Путь к решению ближневосточного кризиса заключается в сосуществование двух государств. Об этом на пресс-конференции в Аммане заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, сообщает Интерфакс.

Она подчеркнула, что позиция ЕС состоит в том, что Иерусалим должен быть столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина.

"Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", – добавила Могерини.

Она заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

Напомним, Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря 2017 года. А 14 мая 2018 года в этот город было перенесено американское посольство из Тель-Авива.
bigmir.net
Ещё по теме:
Представитель ЕС Могерини в марте посетит Украину
Сколько стоит купить квартиру в Киеве и других столицах мира
В Вишневом обнаружили переносную нарколабораторию. ВИДЕО
Глава Европарламента выступил за создание единой армии ЕС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Британская The Times напечатала карту с "российским" Крымом
noimageВ Калифорнии открыли библиотеку твитов Трампа
noimageТемы для обсуждения на встрече Трампа и Ким Чен Ына
noimageКим Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян
noimageЗнаменательные события в истории: 11 июня 2018 года
Лента новостей