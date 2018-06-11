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11 июня 18, 08:44
Трамп о низких расходах Германии на оборону
Трамп
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Президент США уверен, что страны Евросоюза наживаются на Америке: пользуются ее военной защитой, но выигрывают в торговом балансе

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за "низкие расходы" на оборону. Об этом он сообщил у себя Twitter.

"Германия (медленно) направляет в сторону НАТО 1 %от своего ВВП, в то время как мы платим 4% от гораздо более крупного ВВП. Неужели кто-то верит, что во всем этом есть смысл? Грядут изменения!" – подчеркнул Трамп.

По его словам, страны Евросоюза не только пользуются американской военной защитой, но и наживаются на США в торговых отношениях.

"США покрывают почти весь бюджет НАТО, защищая многие страны, которые жульничают в торговле (они покрывают лишь малую часть расходов - и смеются)", - написал Трамп.

Он уточнил, что Евросоюз в торговле с США имеет профицит в $151 млрд и поэтому должен значительно увеличить свои расходы на оборону.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен требует увеличить финансирование вооруженных сил на дополнительные €12 млрд в течение трех лет.
liga.net
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