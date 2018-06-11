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11 июня 18, 08:51
На вечеринке в США произошла перестрелка
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В американском Лос-Анджелесе полиция перекрыла целый район для расследования перестрелки, в которой были ранены семеро людей.

Семь человек были ранены в результате перестрелки, которая произошла на частной вечеринке в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает NBC Los Angeles со ссылкой на местную полицию.

"Из-за ночной стрельбы на домашней вечеринке в Северном Голливуде были госпитализированы семь человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пятеро были транспортированы в медучреждения из-за ранений, полученные от выстрелов. Еще двух человек госпитализирован из-за ранений, не связанных с выстрелами.

После инцидента полиция перекрыла весь район для расследования. Пока нет информации относительно самого стрелка.

Как сообщалось, несколькими днями ранее в Николаеве произошла стрельба. У пострадавшего пять огнестрельных ранений. Стрелявший скрылся.

Напомним, ранее возле станции метро Гидропарк в Киеве произошла стрельба. Пострадали два человека.

 

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