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11 июня 18, 09:58
Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян
Ким Чен Ын, Трамп
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По информации южнокорейских СМИ, Ын приглашает Трампа приехать в июле в Пхеньян на второй раунд переговоров

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре приглашает его в июле на второй раунд переговоров в Пхеньян. Об этом сообщает южнокорейское издание Joongang Ilbo со ссылкой на источники в Сингапуре, передает The Straits Times.

По информации источников, если саммит в Пхеньяне все же состоится, то на нем речь пойдет о денуклеаризации, о чем намерены сделать заявление также и после встречи в Сингапуре.

Саммит Ына с Трампом состоится 12 июня. 10 июня 2018 года Трамп прилетел из Канады в Сингапур. Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше Трампа.
liga.net
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