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11 июня 18, 10:01
Темы для обсуждения на встрече Трампа и Ким Чен Ына
Дональд Трамп,Ким Чен Ын
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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят отношения между странами, а также установление мира на Корейском полуострове.

Во время встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будут обсуждаться отношения между странами и установление мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает государственное северокорейское агентство ЦТАК.

"Это и вопрос по установлению новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи и созданию перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове, вопрос по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова и других", — отмечается в сообщении. Кроме того, главы обоих стран обменяются мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес сторон.

Дональд Трамп прибыл в Сингапур в воскресенье, 10 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал раньше него и остановился в отеле St. Regis. Официально переговоры должны начаться во вторник, 12 июня. Они пройдут в отеле в гостинице Capella на острове Сентоса.
telegraf.com.ua
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