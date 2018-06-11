Темы для обсуждения на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Во время встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будут обсуждаться отношения между странами и установление мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает государственное северокорейское агентство ЦТАК.

"Это и вопрос по установлению новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи и созданию перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове, вопрос по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова и других", — отмечается в сообщении. Кроме того, главы обоих стран обменяются мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес сторон.

Дональд Трамп прибыл в Сингапур в воскресенье, 10 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал раньше него и остановился в отеле St. Regis. Официально переговоры должны начаться во вторник, 12 июня. Они пройдут в отеле в гостинице Capella на острове Сентоса.