В Калифорнии открыли библиотеку твитов Трампа

Библиотеку твитов президента США Дональда Трампа открыли для посетителей в Западном Голливуде, Калифорнии. Об этом сообщает Голос Америки.

"В Калифорнии американцы решили собрать коллекцию, после того, как Белый Дом признал, что записи Дональда Трампа в Twitter являются официальными сообщениями президента", - отмечается в сообщении.

Трамп продолжает активно использовать эту социальную сеть для прямой коммуникации.

11 апреля 2018 года американский президент отреагировал на угрозы Москвы сбивать выпущенные по Сирии ракеты США, предложив российским военным "готовиться" к этому.