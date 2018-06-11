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11 июня 18, 12:05
Британская The Times напечатала карту с "российским" Крымом
Карта
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Посольство Украины в Великобритании потребовало от редакции исправить ошибку и изменить карту.

В Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров обозначена тем же цветом, что и Россия. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании.

Отмечается, что карта сопровождала редакционный материал о Чемпионате мира-2018.

"Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо обозначать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Карта России с Крымом появилась в печатном номере издания от 9 июня, в котором была размещена статья с локациями чемпионата мира по футболу-2018.

Ранее в Черновцах на одной карте изобразили два Крыма. Оба - украинские.

Напомним, ранее сообщалось, что  в Тернополе изготовили календари чемпионата мира по футболу 2018 года  с изображением Крыма как части РФ. 
Korrespondent
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