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11 июня 18, 23:03
Украинцы в США призывают день голодать в поддержку Сенцова
Сенцов
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Акция запланирована на среду, 13 июня

Украинский конгрессный комитет Америки (УККА) обратился с призывом ко всем желающим, прежде всего к украинскому обществу за рубежом, присоединиться к однодневной голодной забастовке в знак солидарности с политзаключенным в России режиссером Олегом Сенцовым. Об этом сообщает Голос Америки.

Акция запланирована на среду, 13 июня - накануне начала Чемпионата мира по футболу в России.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 11 июня правозащитница Зоя Светова обнародовала письмо, которое получила от Сенцова. В нем, Сенцов, в частности, благодарит за поддержку всех тех, кто встал на его защиту, но просит не изображать его жертвой.
liga.net
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