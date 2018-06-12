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12 июня 18, 08:52
Парламентарии Канады на флешмобе поддержали Сенцова
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Канадские депутаты в рамках флешмоба поддержали украинского политзаключенного Олега Сенцова

Члены обеих палат парламента Канады выступили в поддержку украинского политического заключенного Олега Сенцова.

Как сообщает корреспондент, законодатели присоединились к флешмобу #FreeSentsov.

Члены Канадско-украинской межпарламентской группы дружбы, а также другие депутаты и сенаторы сфотографировались на ступенях парламента Канады с плакатом #FreeSentsov.

К ним присоединились также члены украинской общины и дипломаты.

Кроме этого, в флешмобе приняли участие и несколько украинских депутатов, в том числе вице-спикер Ирина Геращенко, которые именно находятся с официальным визитом в Канаде.


Как известно, Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России ему предъявили обвинение в подготовке терактов и приговорили суровое наказание, которое раскритиковали много государств и международных организаций.
telegraf.com.ua
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