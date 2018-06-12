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12 июня 18, 08:59
В США преступник убил четырех детей, взятых в заложники
ролиция
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Дети, возрастом от года до 12, находились в заложниках около суток. Спецназ пытался вести переговоры с мужчиной, но безрезультатно.
Дети, возрастом от года до 12, находились в заложниках около суток. Спецназ пытался вести переговоры с мужчиной, но безрезультатно.

Во Флориде мужчина убил четырех детей и покончил с собой в забаррикадированной квартире. Об этом сообщает Orlando Sentinel со ссылкой на полицию.

Дети находились в заложниках почти сутки. Им было от одного до 12 лет.

Захват заложников в многоквартирном комплексе на западе Орландо произошел в понедельник. Стражей порядка вызвали в одну из квартир по сигналу о домашнем насилии. При попытке задержания Гэрри Линдси начал стрельбу и тяжело ранил полицейского.

После перестрелки мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми. На место прибыл полицейский спецназ, сотрудники которого попытались вступить в ним переговоры.

По данным издания, преступник в итоге покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в Сумах женщина взяла в заложники четырехлетнего ребенка.

Ранее к юго-востоку от Лондона вооруженный человек захватил заложников в ресторане McDonald’s.
Korrespondent
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