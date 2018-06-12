Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.76
USD
26.09
RUB
0.42
EUR
30.77
USD
26.09
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
12 июня 18, 10:00
МИД требует объяснений DW за "гражданскую войну в Донбассе"
МИД
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В ведомстве возмущены тем, что редакция считающегося авторитетным западного СМИ допускает подобное искажение фактов об агрессии РФ на востоке Украины

Украинское внешнеполитическое ведомство требует от немецкого агентства Deutsche Welle исправить редакционную статью без авторства, в которой необъявленная война России против Украины названа "гражданской войной" в Донбассе - так, как происходящее пытается представить для всего мира Москва. Об этом у себя в Twitter пишет пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DW пишет о "гражданской войне" в Украине, когда на деле есть продолжающаяся агрессия России против Украины", - подчеркнула она, обращаясь к редакции агентства.

Материал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin" был опубликован вчера, 11 июня, в преддверии встречи в Берлине глав МИД стран нормандского формата.

Фрагмент из статьи:

Также пропагандистский штамп Кремля был добавлен и на страницы DW в соцсетях:

Дипломат добавила, что "работа СМИ должна основываться на фактах".

"Мы ожидаем разъяснений и правок в статье в соответствии с международным законодательством", - резюмировала Беца.

Вчера британская газета The Times извинилась за карту о чемпионате мира по футболу в РФ, на которой временно оккупированный Крымский полуостров был показан как часть России.
liga.net
Ещё по теме:
Олега Сенцова может спасти только давление Запада
В Канаде показали фотовыставку о войне в Донбассе
Госдеп зачислил Украину к странам Запада
Луценко заявил о "российском следе" в "списке 47"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп никогда не встречал такого противника, как Ким Чен Ын
noimageВ Китае поймали рыбу-мутанта с головой голубя (видео)
noimageВ ЕС оценили результаты встречи Трампа с Ким Чен Ыном
noimageЗахват детей в заложники во Флориде: все мертвы
noimageВ США преступник убил четырех детей, взятых в заложники
Лента новостей