МИД требует объяснений DW за "гражданскую войну в Донбассе"

Украинское внешнеполитическое ведомство требует от немецкого агентства Deutsche Welle исправить редакционную статью без авторства, в которой необъявленная война России против Украины названа "гражданской войной" в Донбассе - так, как происходящее пытается представить для всего мира Москва. Об этом у себя в Twitter пишет пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DW пишет о "гражданской войне" в Украине, когда на деле есть продолжающаяся агрессия России против Украины", - подчеркнула она, обращаясь к редакции агентства.

Материал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin" был опубликован вчера, 11 июня, в преддверии встречи в Берлине глав МИД стран нормандского формата.

Фрагмент из статьи:

Также пропагандистский штамп Кремля был добавлен и на страницы DW в соцсетях:

Дипломат добавила, что "работа СМИ должна основываться на фактах".

"Мы ожидаем разъяснений и правок в статье в соответствии с международным законодательством", - резюмировала Беца.

Вчера британская газета The Times извинилась за карту о чемпионате мира по футболу в РФ, на которой временно оккупированный Крымский полуостров был показан как часть России.