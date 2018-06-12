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12 июня 18, 10:01
Захват детей в заложники во Флориде: все мертвы
полиция
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В США захвативший в заложники детей мужчина после перестрелке с полицией убил их.

Четыре ребенка стали жертвами инцидента с захватом заложников в американской Флориде, сообщают местные СМИ.

Как следует из сообщений, полиция была вызвана в один из домов в связи с подозрением, что там совершается акт домашнего насилия. Хозяин жилища открыл огонь по прибывшим полицейским и закрылся в доме, используя в качестве заложников четырех детей.

Когда полиция смогла проникнуть в дом, четыре ребенка в возрасте от одного года до 12 лет были обнаружены мертвыми. Злоумышленник покончил с собой.
telegraf.com.ua
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