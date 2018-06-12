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12 июня 18, 17:36
В ЕС оценили результаты встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Федерика Могерини
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Федерика Могерини отметила, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном является важным шагом на пути к позитивным изменениям в межкорейских отношениях

Совместное заявление, подписанное сегодня президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, дает четкий сигнал о достигнутой договоренности о полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерики Могерини.

Сегодняшняя встреча, по ее мнению, подтверждает, что дипломатия является "единственным способом продвижения к прочному миру на Корейском полуострове".

Могерини отметила, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном является важным и необходимым шагом на пути к позитивным изменениям в межкорейских отношениях.

"Конечная цель, которую разделяет все международное сообщество и которая задекларирована Советом безопасности ООН, - это полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. Совместное заявление, подписанное лидерами США и КНДР сегодня, дает четкий сигнал о достижении этой цели", - говорится в заявлении Могерини.

Она еще раз напомнила, что ЕС по-прежнему готов содействовать последующим шагам, направленным на обеспечение долгосрочного мира, безопасности и процветания на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия.
liga.net
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