Парижская полиция задержала захватчика заложников

Во французской столице задержали мужчину, который захватил заложников в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries. На данный момент людям ничего не угрожает. Об этом 12 июня сообщили Figaro.

Полиции удалось надеть на мужчину наручники. В результате операции никто не пострадал.

Перед этим нескольким людям удалось вырваться. Среди них оказался один раненный и беременная женщина.

Напомним, мужчина захватил трех человек вечером 12 июня. Вскоре он потребовал соединить его с посольством Ирана. Также злоумышленник заявлял, что у него взрывчатка.