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12 июня 18, 22:01
Парижская полиция задержала захватчика заложников
захват
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Мужчина угрожал всех сжечь.

Во французской столице задержали мужчину, который захватил заложников в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries. На данный момент людям ничего не угрожает. Об этом 12 июня сообщили Figaro.

Полиции удалось надеть на мужчину наручники. В результате операции никто не пострадал.

Перед этим нескольким людям удалось вырваться. Среди них оказался один раненный и беременная женщина.

Напомним, мужчина захватил трех человек вечером 12 июня. Вскоре он потребовал соединить его с посольством Ирана. Также злоумышленник заявлял, что у него взрывчатка.


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kp.ua
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