О чем говорили Порошенко и Эрдоган?

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Турцию призвал президента этой страны Реджепа Эрдогана содействовать в освобождении украинских заложников. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.





Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.





Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар, а также призвал его содействовать в освобождении украинских заложников.





Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне. В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализации инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.





Отдельно подчеркивалась важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.





Сегодня уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что не исключает обмена украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко при участии Турции.