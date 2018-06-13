Лондон одобрил план выхода из ЕС

Нижняя палата британского парламента с минимальным перевесом одобрила план выхода из ЕС. Об этом пишет DW.

Нижняя палата британского парламента во вторник, 12 июня, 324 голосами против 298 приняла план выхода страны из Евросоюза.

Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась поддержки, однако она была вынуждена пойти на уступки противникам Вrexit в рядах Консервативной партии, которую она представляет.

В результате парламент получит больше контроля за процессом выхода Соединенного Королевства из ЕС.