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13 июня 18, 14:58
Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном приветствовалась РФ
Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном
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Россия хочет влиять на будущие переговоры о денуклеаризации Северной Кореи

Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном приветствовалась Москвой: Россия надеется, что теперь она заставит услышать свой голос по этому досье, пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

По поводу саммита Трампа и Ким Чен Ына у великого российского соседа нет никакой уверенности в своем успехе, но есть явное удовлетворение: "Сам факт встречи, конечно позитивен", - заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров через несколько часов после исторического рукопожатия в Сингапуре. Москва, которая всегда ратовала за денуклеаризацию полуострова и призывала американского и северокорейского лидеров к сдержанности, когда те обменивались ругательствами, может лишь порадоваться за то, как прошел саммит. Владивосток находится куда ближе к Пхеньяну, чем Лос-Анджелес, и уже просто по причине безопасности Кремль может чувствовать себя спокойнее, полагает журналист.

Когда-то, до того, как режим-отшельник хлопнул дверью, Россия была активной участницей переговоров "шестерки" по северокорейской ядерной программе, и сейчас она стремится оказывать влияние на мирный процесс, который считает долгим и рискованным, отмечает автор статьи.

"Слова Трампа о том, что процесс денуклеаризации на Корейском полуострове начнется очень и очень скоро, - больше пожелание, чем факт", - предостерег председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Москва может воспользоваться этим промежутком времени, чтобы продвинуть свои пешки, считает Ирина Ланцова, старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ. "Россия, у которой сегодня существует проблема имиджа в международном сообществе, могла бы использовать свое посредничество для его улучшения, как это сделал Китай в 1994 году", - надеется этот специалист по Северной и Южной Корее, ссылаясь на ключевую роль Пекина в договоре о нераспространении ядерного оружия, ратифицированном Биллом Клинтоном, говорится в статье.

"Сегодня США и Северная Корея играют главные роли, при участии Китая и Южной Кореи на вторых ролях. Что касается России и Японии, то они находятся лишь на третьих ролях", - преуменьшает значение России директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По мнению этого эксперта, будущая встреча между Путиным и Ким Чен Ыном, все-таки упомянутая Лавровым, станет столь же труднопредсказуемой, как саммит в Сингапуре.
Inopressa
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