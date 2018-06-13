В Польше поезд столкнулся с грузовиком: 28 пострадавших.ФОТО

В Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде. Как сообщает RMF24, авария произошла днем в среду, 13 июня.

Грузовик, перевозивший дерево, столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Щецина в Зелена-Гуру.

Водитель грузовика погиб. Кроме того, ранения получили 28 человек, среди них машинист поезда и семеро детей. В поезде путешествовала группа детей, большинство из которых не пострадали.

В результате столкновения также была повреждена колея и тяговая подстанция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, закрыли и организовали автобусы для замены.