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13 июня 18, 18:05
В Польше поезд столкнулся с грузовиком: 28 пострадавших.ФОТО
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Водитель грузовика погиб. Ранения получили 28 человек, среди них машинист поезда и семеро детей.

В Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде. Как сообщает RMF24, авария произошла днем в среду, 13 июня.

Грузовик, перевозивший дерево, столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Щецина в Зелена-Гуру.




Водитель грузовика погиб. Кроме того, ранения получили 28 человек, среди них машинист поезда и семеро детей. В поезде путешествовала группа детей, большинство из которых не пострадали.

В результате столкновения также была повреждена колея и тяговая подстанция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, закрыли и организовали автобусы для замены.

Miejsce wypadku w Daleszewie pod Szczecinem. Liczba rannych wzrosła do 28 @RMF24pl

Выяснением обстоятельств инцидента будет заниматься специальная комиссия и прокуратура.
Korrespondent
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