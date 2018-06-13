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13 июня 18, 18:18
Названы условия выделения Украине миллиарда от ЕС
Европарламент
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Европарламент поддержал предоставление Украине миллиарда евро, но с оговорками
До начала выплат новой макрофинансовой помощи Евросоюза Украина должна выполнить ряд условий.

Украина должна принять "жесткие антикоррупционные меры, включая создание Антикоррупционного суда до начала выплат". Об этом говорится в заявлении Европарламента, проголосовавшего в среду, 13 июня, за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро.

"При этом они (европарламентарии - ред.) настаивали на том, чтобы Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия выступили с совместным заявлением о политических условиях, которые должна выполнить Украина, из-за опасений относительно темпов реформ и борьбы с коррупцией в стране", - говорится в сообщении.

Сообщается, что заявление евродепутатов об условиях прилагается к решению о поддержке выделения помощи Украине.

В заявлении евродепутаты подчеркнули, что предварительным условием для предоставления кредита для Украины определены "эффективные демократические механизмы - в том числе многопартийная парламентская система, - верховенство права и права человека".

В нем также подчеркивается, что использование помощи ЕС должно способствовать сокращению бедности и созданию рабочих мест в Украине.

В Европарламенте также настаивают на том, что предоставление кредита обусловлено прогрессом в борьбе с коррупцией и, в частности, созданием специализированного Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы. При этом уточняется, что 7 июня парламент Украины проголосовал за создание этого суда.

"Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей должны проверить, соблюдены ли эти предварительные условия на протяжении всего процесса, и обнародовать их выводы. Если они не соблюдены, то Еврокомиссия должна временно приостановить или отменить выплаты макрофинансовой помощи", - говорится в заявлении.

Одобрение в Совете ЕС новой программы макрофинансовой помощи для Украины ожидается 26 июня.

Указано, что кредит в размере 1 млрд евро предназначен для покрытия в Украине дефицита внешнего финансирования в 2018-2019 годах. 

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине кредита в миллиард евро 29 мая.

Источник: korrespondent.net
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