Названы условия выделения Украине миллиарда от ЕС

До начала выплат новой макрофинансовой помощи Евросоюза Украина должна выполнить ряд условий.





Украина должна принять "жесткие антикоррупционные меры, включая создание Антикоррупционного суда до начала выплат". Об этом говорится в заявлении Европарламента, проголосовавшего в среду, 13 июня, за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро.





"При этом они (европарламентарии - ред.) настаивали на том, чтобы Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия выступили с совместным заявлением о политических условиях, которые должна выполнить Украина, из-за опасений относительно темпов реформ и борьбы с коррупцией в стране", - говорится в сообщении.





Сообщается, что заявление евродепутатов об условиях прилагается к решению о поддержке выделения помощи Украине.





В заявлении евродепутаты подчеркнули, что предварительным условием для предоставления кредита для Украины определены "эффективные демократические механизмы - в том числе многопартийная парламентская система, - верховенство права и права человека".





В нем также подчеркивается, что использование помощи ЕС должно способствовать сокращению бедности и созданию рабочих мест в Украине.





В Европарламенте также настаивают на том, что предоставление кредита обусловлено прогрессом в борьбе с коррупцией и, в частности, созданием специализированного Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы. При этом уточняется, что 7 июня парламент Украины проголосовал за создание этого суда.





"Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей должны проверить, соблюдены ли эти предварительные условия на протяжении всего процесса, и обнародовать их выводы. Если они не соблюдены, то Еврокомиссия должна временно приостановить или отменить выплаты макрофинансовой помощи", - говорится в заявлении.





Одобрение в Совете ЕС новой программы макрофинансовой помощи для Украины ожидается 26 июня.





Указано, что кредит в размере 1 млрд евро предназначен для покрытия в Украине дефицита внешнего финансирования в 2018-2019 годах.





Напомним, Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине кредита в миллиард евро 29 мая.



