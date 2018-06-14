В Антарктике с рекордной скоростью тает лед

Лед в Антарктике тает с рекордной скоростью, это показали данные двух новых исследований. Последующие морские подъемы могут иметь катастрофические последствия для городов по всему миру, сообщает Guardian.





"Скорость таяния антарктических пластов льда ускорилась в три раза за последние пять лет", - говорится в сообщении.





Ученые отмечают, что если в ближайшее десятилетие не будут приняты меры, растаявший лед может прибавить более 25 см к общему увеличению уровня моря в мире к 2070 году. Таким образом, в целом уровень моря может вырасти на 3,5 м.





"Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин", - заявил профессор Эндрю Шепард, который руководил исследованием.







