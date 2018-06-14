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14 июня 18, 09:03
В Антарктике с рекордной скоростью тает лед
лед
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Скорость таяния ледников выросла в три раза за последние пять лет
Лед в Антарктике тает с рекордной скоростью, это показали данные двух новых исследований. Последующие морские подъемы могут иметь катастрофические последствия для городов по всему миру, сообщает Guardian.

"Скорость таяния антарктических пластов льда ускорилась в три раза за последние пять лет", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что если в ближайшее десятилетие не будут приняты меры, растаявший лед может прибавить более 25 см к общему увеличению уровня моря в мире к 2070 году. Таким образом, в целом уровень моря может вырасти на 3,5 м.

"Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин", - заявил профессор Эндрю Шепард, который руководил исследованием.


Ранее NASA показало фото треснувшего гигантского айсберга. Фотографии демонстрируют, что айсберг начал распадаться на две части из-за постоянного движения.



Источник: korrespondent.net
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