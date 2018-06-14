Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.73
USD
26.12
RUB
0.41
EUR
31.03
USD
26.24
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
14 июня 18, 10:14
В Австралии назвали условие для постоянного проживания
австралия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правительство рассматривает возможность введение более простого разговорного тестирования на английском языке

Правительство Тернбулла может ввести тестирование на знание английского языка как обязательное требование для получения разрешения на постоянное проживание в Австралии. Об этом сообщает news.com.

“Это станет сильным стимулом изучать язык, поскольку получение права на постоянное проживание является важнейшей целью для многих”, - сказал министр гражданства Алан Тадж.

Такое нововведение предлагается после неудачной прошлогодней попытки федерального правительства ввести экзамен по английскому языку как часть экзамена на гражданство, однако, по мнению многих, тестирование оказалось слишком сложным, и это не было поддержано Сенатом.

Вместо этого правительство рассматривает возможность введение более простого разговорного тестирования, однако проходить его будут все, кто желает стать постоянным жителем страны.

“Это особенно важно, учитывая концентрацию неанглоязычных жителей в конкретных локациях, в основном в Мельбурне и Сиднее”, - подчеркнул Алан Тадж.

Австралийские власти выделят стартовые $50 млн на создание космического агентства для относительной конкурентоспособности страны на соответствующем рынке, чья мировая капитализация вскоре достигнет $500 млрд.

liga.net
Ещё по теме:
58% иностранных работников довольны пребыванием в Украине
ФОТО: В Австралии авто въехало в толпу: 19 пострадавших
Новая дипломатия влияния Китая
В Австралии официально ввели экспорт медицинской марихуаны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп о возвращении Путина в клуб G8: "Я не за РФ, я за США"
noimageВ Антарктике с рекордной скоростью тает лед
noimageНазваны условия выделения Украине миллиарда от ЕС
noimageВ Польше поезд столкнулся с грузовиком: 28 пострадавших.ФОТО
noimageВстреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном приветствовалась РФ
Лента новостей