Трамп о возвращении Путина в клуб G8: "Я не за РФ, я за США"

Американский президент Дональд Трамп не считает, что недавний саммит Большой семерки в Канаде ознаменовался его конфликтом с лидерами стран-партнеров, и заявил, что не отказывается от мнения, что "было бы лучше, если бы Россия была здесь". Свои соображения он озвучил в интервью каналу Fox News.

Как выразился Трамп, если бы на встрече лидеров неофициального клуба G7 был президент РФ Владимир Путин, то они смогли бы воспользоваться возможностью и обсудить с ним Украину и Сирию.

"Если бы он был на той встрече, я мог бы призвать его сделать вещи, которые полезны для мира, для страны и для него. <...> Знаете, мы потратили, наверное, 25% нашего времени на разговоры о России, и я сказал: а не было бы лучше, если бы они (россияне) были здесь? Я не за Россию. Я за США", - подчеркнул хозяин Белого дома.

8-9 июня 2018 года в Ла-Мальбе канадской провинции Квебек прошел саммит лидеров стран Большой семерки – Британии, ФРГ, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Трамп запретил представителям США подписывать коммюнике и призвал к восстановлению G8 за счет возвращения РФ. Его поддержал прокремлевский премьер Италии Джузеппе Конте. Во Франции назвали "непоследовательным" это предложение, в ФРГ не считают, что это возможно, "пока нет прогресса по Украине", а в Канаде заявили, что возвращение РФ возможно только после деоккупации Крыма.