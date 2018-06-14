Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.73
USD
26.12
RUB
0.41
EUR
31.03
USD
26.24
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
14 июня 18, 10:20
Трамп о возвращении Путина в клуб G8: "Я не за РФ, я за США"
Трамп и Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вместо того, чтобы тратить много времени на обсуждение РФ, проще было бы вернуть Путина в G8 и обсудить с ним все напрямую, заявил американский лидер

Американский президент Дональд Трамп не считает, что недавний саммит Большой семерки в Канаде ознаменовался его конфликтом с лидерами стран-партнеров, и заявил, что не отказывается от мнения, что "было бы лучше, если бы Россия была здесь". Свои соображения он озвучил в интервью каналу Fox News.

Как выразился Трамп, если бы на встрече лидеров неофициального клуба G7 был президент РФ Владимир Путин, то они смогли бы воспользоваться возможностью и обсудить с ним Украину и Сирию.

"Если бы он был на той встрече, я мог бы призвать его сделать вещи, которые полезны для мира, для страны и для него. <...> Знаете, мы потратили, наверное, 25% нашего времени на разговоры о России, и я сказал: а не было бы лучше, если бы они (россияне) были здесь? Я не за Россию. Я за США", - подчеркнул хозяин Белого дома.

8-9 июня 2018 года в Ла-Мальбе канадской провинции Квебек прошел саммит лидеров стран Большой семерки – Британии, ФРГ, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Трамп запретил представителям США подписывать коммюнике и призвал к восстановлению G8 за счет возвращения РФ. Его поддержал прокремлевский премьер Италии Джузеппе Конте. Во Франции назвали "непоследовательным" это предложение, в ФРГ не считают, что это возможно, "пока нет прогресса по Украине", а в Канаде заявили, что возвращение РФ возможно только после деоккупации Крыма.
liga.net
Ещё по теме:
Американский ПЕН-центр написал о Сенцове Путину и главе ФИФА
Словами о РФ Трамп проявил неуважение к союзникам, - Маккейн
Лидеры "Большой семерки" выступили против возвращения РФ
Трамп: "Обама разрешил забрать Крым" (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Австралии назвали условие для постоянного проживания
noimageВ Антарктике с рекордной скоростью тает лед
noimageНазваны условия выделения Украине миллиарда от ЕС
noimageВ Польше поезд столкнулся с грузовиком: 28 пострадавших.ФОТО
noimageВстреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном приветствовалась РФ
Лента новостей