Шотландия признала Голодомор в Украине геноцидом

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в рамках визита в Великобританию встретился со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем и поблагодарил за дебаты в шотландском парламенте по Голодомору.

"В этом году 85-я годовщина этой великой трагедии, и нам важно понимание мира этого события, этой трагедии для Украины. Для нас особенно важно, что все партии - и оппозиции, и коалиции - поддержали совместную резолюцию о том, что Голодомор - это геноцид против украинцев", - цитирует А.Парубия пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Кроме того, он высказался за активизацию сотрудничества на уровне групп дружбы парламентов обеих стран с целью "донести информацию о ситуации в Украине и заручиться большей поддержкой в нашем сотрудничестве".

Стороны также обсудили вопросы, связанные с Brexit, и ситуацию на востоке Украины.

К.Макинтош отметил, что проблемы, связанные с Brexit, не мешают развивать отношения как со странами Евросоюза, так и с другими странами. Помимо этого, он выразил свою поддержку Украине.