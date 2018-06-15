Евросоюз выделил миллиард евро Греции

Европейские кредиторы согласовали очередной финансовый транш для помощи Греции. В четверг, 14 июня, Европейский стабилизационный механизм (EMS) одобрил перечисление Греции кредита в размере 1 млрд евро. Деньги предназначены для погашения задолженностей по платежам.





Ранее греческий парламент согласовал дальнейшие преобразования, реформирующие земельный налог, а также сферу приватизации в энергетическом секторе.





После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы вновь открыть стране "полный доступ" к финансовым рынкам. Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше, чем другие кризисные государства.





В минувшие несколько лет Греции были выделены кредиты в 260 млрд евро. Срок программы помощи истекает нынешним летом. Но в Афинах намерены и далее получать кредитное финансирование, хотя и в сокращенном виде.



