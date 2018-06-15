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14 июня 18, 22:54
Евросоюз выделил миллиард евро Греции
Сирос,греция
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Деньги от Европейского стабилизационного механизма предназначены для погашения задолженностей Греции по платежам.
Европейские кредиторы согласовали очередной финансовый транш для помощи Греции. В четверг, 14 июня, Европейский стабилизационный механизм (EMS) одобрил перечисление Греции кредита в размере 1 млрд евро. Деньги предназначены для погашения задолженностей по платежам.

Ранее греческий парламент согласовал дальнейшие преобразования, реформирующие земельный налог, а также сферу приватизации в энергетическом секторе.

После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы вновь открыть стране "полный доступ" к финансовым рынкам. Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше, чем другие кризисные государства.

В минувшие несколько лет Греции были выделены кредиты в 260 млрд евро. Срок программы помощи истекает нынешним летом. Но в Афинах намерены и далее получать кредитное финансирование, хотя и в сокращенном виде.

Источник: korrespondent.net
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