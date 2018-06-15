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15 июня 18, 08:22
Вулкан на Гавайях осыпал местных жителей самоцветами. ФОТО
оливин
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Вулкан Килауэа извергает в воздух зеленые полупрозрачные кристаллы.

Как выяснили ученые, это – оливин, который в чистом виде на Земле встречается редко, сообщает в четверг, 14 июня, ZN.

Эти кристаллы - оливины - магнезиально-железистые силикаты. Они настолько распространены на планете, что, по оценкам экспертов, составляют 50% верхней мантии Земли. Во время извержения магма вымывает часть океанической коры, схожей по составу с мантией, поэтому темные магматические породы нередко приобретают зеленый оттенок. Однако в чистом виде оливин, который ювелиры обычно называют перидотом, найти трудно. Еще реже он падает с неба.


Обычно оливин выходит на поверхность вместе с медленно сочащейся лавой, поэтому и остается запертым в породах. В данном случае лава извергалась настолько резко и мощно, что ее частички охлаждались в воздухе, позволяя оливину быстро кристаллизоваться отдельно.


На данный момент извержение продолжается, исследователи не могут точно сказать, когда оно закончится. В результате извержения, которое началось еще в мае, погибли десятки людей, пострадало 700 домов.


Также вулкан уничтожил курортный залив. Его полностью покрыла лава.

Хризолит (перидот) - минерал, прозрачная ювелирная разновидность оливина подкласса островных силикатов. Цвет от жёлто-зелёного, иногда почти изумрудно-зелёного, до оливково-зелёного и тёмного шартрёза, с характерным золотистым оттенком. Относится к полудрагоценным камням (самоцветам).
bigmir.net
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