Вулкан на Гавайях осыпал местных жителей самоцветами. ФОТО

Как выяснили ученые, это – оливин, который в чистом виде на Земле встречается редко, сообщает в четверг, 14 июня, ZN.

Эти кристаллы - оливины - магнезиально-железистые силикаты. Они настолько распространены на планете, что, по оценкам экспертов, составляют 50% верхней мантии Земли. Во время извержения магма вымывает часть океанической коры, схожей по составу с мантией, поэтому темные магматические породы нередко приобретают зеленый оттенок. Однако в чистом виде оливин, который ювелиры обычно называют перидотом, найти трудно. Еще реже он падает с неба.





Обычно оливин выходит на поверхность вместе с медленно сочащейся лавой, поэтому и остается запертым в породах. В данном случае лава извергалась настолько резко и мощно, что ее частички охлаждались в воздухе, позволяя оливину быстро кристаллизоваться отдельно.





На данный момент извержение продолжается, исследователи не могут точно сказать, когда оно закончится. В результате извержения, которое началось еще в мае, погибли десятки людей, пострадало 700 домов.





Также вулкан уничтожил курортный залив. Его полностью покрыла лава.

Хризолит (перидот) - минерал, прозрачная ювелирная разновидность оливина подкласса островных силикатов. Цвет от жёлто-зелёного, иногда почти изумрудно-зелёного, до оливково-зелёного и тёмного шартрёза, с характерным золотистым оттенком. Относится к полудрагоценным камням (самоцветам).