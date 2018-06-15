"У Путина нет принципов и морали!"

В ближайшие недели во время ЧМ по футболу миллионы людей будут наблюдать за Россией. Задача Путина: Россия должна показать себя с лучшей стороны. Праздник футбола должен отвлечь внимание от войн на Украине и в Сирии, а также от преступлений и нарушений прав человека, пишет журналист немецкого издания Bild Филипп Пятов.

Журналист приводит мнения самых ярых критиков Кремля, которые на страницах Bild призывают мир не попасться на удочку Путина.

"Даже во время чемпионата мира никто не должен забывать, что президент Путин - это человек без принципов и без морали, - заявил руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков, напомнив, что во время ЧМ за решеткой остаются сотни политзаключенных. - Любой компромисс он считает признаком слабости, любой шаг к сближению со стороны Запада он рассматривает как готовность простить сбитый самолет MH-17 и аннексию Крыма".

Оппозиционер Гарри Каспаров, экс-чемпион мира по шахматам, уверен: "Зрители, посетители ЧМ, но, прежде всего, журналисты должны отдавать себе отчет в том, что Путин использует ЧМ как платформу для пропаганды, чтобы легитимировать свою власть и завоевать славу, которую не могут дать ему выборы и достижения, - как это бывает у демократических политиков".

"Каждый политик, который посетит ЧМ и появится в компании Путина, поможет ему в приукрашивании его прошлых преступлений и станет соучастником будущих", - заявил Каспаров.

"Футбол - это праздник миллионов, но также возможность для кремлевских преступников подкрепить свое вранье, - считает оппозиционер и бывший олигарх Михаил Ходорковский. - Подумайте над этим: на Олимпийских играх в Сочи Кремль систематически использовал допинг, они украли миллионы при строительстве спортивных сооружений, они направили предназначенные для спорта деньги в спецслужбы. Они несут ответственность за тысячи убитых мирных жителей на Украине, они сажают в тюрьму своих противников и убивают некоторых из них".

"Они не желают вам ничего хорошего. Подумайте об этом. Но подумайте еще и о том, что они - не Россия. Россия - это страна хороших людей, которым сейчас трудно понять правду. Помогите им вашей дружбой", - призывает Ходорковский.

Билл Браудер, правозащитник, предприниматель и заклятый враг Путина, также призывает болельщиков помнить о том, что Россия, используя допинг, почти на каждом международном спортивном мероприятии прибегала к обману. "Но они врут и обманывают не только в спорте", - подчеркнул Браудер, указав на ложь России о жертвах украинской войны, сбитом малазийском самолете и применении химического оружия в Сирии.