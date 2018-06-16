Торговые войны: Китай мгновенно ответил на пошлины США

За считанные часы после объявления в пятницу, 15 июня, президентом США Дональдом Трампом о введение 25% пошлины на китайский импорт, правительство Китая объявило о введении тарифов в ответ.

"Китай не хочет участвовать в торговой войне. Однако в свете недальновидного поведения США Китаю придется ответить жестко и сильно, чтобы защитить интересы страны и ее людей", - цитирует 24news сообщение на сайте Министерства коммерции Китая.

В министерстве напомнили, что Пекин и Вашингтон проводили серию переговоров, пытаясь "устранить противоречие и достичь выгодного для всех сторон ситуации". "Мы очень сожалеем, что США проигнорировали консенсус, которого они достигли, и спровоцировали торговую войну", - отметили в министерстве коммерции. В ведомстве заявили, что такой шаг "не только наносит вред двусторонним интересам, но и подрывает международный торговый порядок", добавив, что все достигнутые в ходе консультаций договоренности по торговле утрачивают силу.

Вечером в пятницу Китай объявил о введении зеркальных пошлин в отношении 659 американских товаров, годовой объем импорта из США которых составляет около 50 миллиардов долларов, - сообщает DW, ссылаясь на информагентство "Синьхуа".

Также отмечается, что в ведомстве торгового представителя США Роберта Лайтхайзера уточнили, что перечень товаров, на который USTR может наложить санкции, составляет 1 102. Пошлины на 818 китайских товаров на общую сумму 34 миллиарда долларов вступят в силу, начиная с 6 июля. Когда же вступят в силу пошлины в отношении еще 284 товаров на общую сумму 16 миллиардов долларов, будет объявлено дополнительно после консультаций.

Действия Китая повторяют эту логику, пошлины вводятся постепенно: 6 июля китайские пошлины коснутся лишь части американских товаров на сумму около 34 миллиардов долларов.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 июня, объявил о введении новых пошлин и обосновал этот шаг "нечестными торговыми практиками" со стороны Китая, в частности, кражей интеллектуальной собственности. Американский президент угрожал, что в случае действий Китая в ответ США объявят о дополнительных пошлинах и на другие товары.

США уже ввели таможенные тарифы на импорт стали и алюминия.