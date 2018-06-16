Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.76
USD
26.22
RUB
0.42
EUR
30.55
USD
26.33
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 июня 18, 08:55
В Мексике в перестрелке погибли шесть полицейских
полиция Мексики
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На полицейских напали похитители топлива из трубопроводов. Развернута крупная операция по поиску преступников.

В ходе перестрелки с преступниками в мексиканском городе Амосок погибли шесть полицейских. Об этом сообщает портал Excelsior.

Сообщается, что на полицейских было совершенно нападение так называемых "уачиколерос" (похитители топлива из трубопроводов).

В настоящее время в штате Пуэбла развернута крупная операция по поиску преступников.

Как отмечается, от воровства нефтепродуктов Мексика ежегодно теряет порядка 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Саламанка также застрелили шестерых сотрудников полиции.

Отметим, в последнее время волна насилия захлестнула штат Гуанахуато - в разных его муниципалитетах убиты как минимум 62 человека.
bigmir.net
Ещё по теме:
Курченко усилил охрану после перестрелки в Москве
Стрельба в Одессе: умер раненый полицейский
Убитый в Одессе Дорошенко имел мастерскую оружия (ФОТО)
В Мексике в двух перестрелках погибли 16 человек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Знаменательные события в истории: 16 июня 2018 года
noimageТорговые войны: Китай мгновенно ответил на пошлины США
noimageВ Мюнхене мужчина с ножом напал на людей, есть погибший
noimageВ Ростове-на-Дону, между нагайкой и футболом
noimageПутин надеялся, что проведение улучшит отношения с Западом
Лента новостей