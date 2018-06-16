В Мексике в перестрелке погибли шесть полицейских

В ходе перестрелки с преступниками в мексиканском городе Амосок погибли шесть полицейских. Об этом сообщает портал Excelsior.

Сообщается, что на полицейских было совершенно нападение так называемых "уачиколерос" (похитители топлива из трубопроводов).

В настоящее время в штате Пуэбла развернута крупная операция по поиску преступников.

Как отмечается, от воровства нефтепродуктов Мексика ежегодно теряет порядка 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Саламанка также застрелили шестерых сотрудников полиции.

Отметим, в последнее время волна насилия захлестнула штат Гуанахуато - в разных его муниципалитетах убиты как минимум 62 человека.