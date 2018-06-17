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16 июня 18, 20:06
Взрыв в Афганистане. Погибли 26 человек (фото)
Взрыв в Афганистане
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В это время афганские военнослужащие и члены группировки "Талибан" отмечали прекращение огня.

В афганском городе Нангархар взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Погибли 26 человек, десятки раненых. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв произошел во время того, как боевики группировки "Талибан" и военнослужащие афганских вооруженных сил отмечали прекращение огня. Оно совпало с окончанием священного месяца Рамадан. 

По данным телеканала TOLOnews, среди погибших оказались боевики "Талибана" и мирные жители. По предварительной информации, взорвали один из автомобилей талибов. Ответственность за взрыв взяло "Исламское государство" (ИГИЛ). Талибы причастность к инциденту отрицают.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания Рамадана и праздника Ураза-байрам. Перемирие продлится с 12 июня по 19 июня. В свою очередь, талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось 15 июня. Накануне взрыва Гани обратился к народу и объявил о продлении режима перемирия с талибами.

 
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kp.ua
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