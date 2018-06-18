Женщина набросилась на посетителей французского магазина

В супермаркете Leclerc в одном из городов на юге Франции женщина набросилась на посетителей, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом 17 июня сообщил телеканал BFM TV.

По словам очевидцев, женщина была одета в черное. Сначала она нанесла удар канцелярским ножом одному из посетителей, после чего набросилась на кассира. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

Персоналу маркета удалось самостоятельно задержать нападавшую. Несмотря на крики "Аллах Акбар", полиция пока не связывает произошедшее с терроризмом.

Тем временем полиция провела обыск по месту жительства нападавшей. Известно, что это гражданка Франции 1994 года рождения.