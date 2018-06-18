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17 июня 18, 20:42
Почетный меч Елизаветы ІІ вручили Андрею Ковальчуку. ВИДЕО
Андрей Ковальчук
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Особое отличие - меч королевы Великобритании Елизаветы ІІ - получил выпускник Национального университета обороны имени Ивана Черняховского, Герой Украины генерал-майор Андрей Ковальчук.
Особое отличие - меч королевы Великобритании Елизаветы ІІ - получил выпускник Национального университета обороны имени Ивана Черняховского, Герой Украины генерал-майор Андрей Ковальчук.

Как говорится в сюжете телеканала UA, вручили награду при выпуске курсантов Национального университета обороны имени Ивана Черняховского в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Королевский меч вручают лучшим выпускникам этого учебного заведения с 1996 года.

"Это, наверное, как в спорте, когда ты стартанул и нужно бежать к финишу. Это жизненное кредо, полученное в зоне АТО. Я учился заочно и примерно 50 процентов времени был в зоне АТО. То есть я совмещал практику с теорией", - рассказал Андрей Ковальчук.

Источник: https://censor.net.ua/v3071912
censor.net.ua
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