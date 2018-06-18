Почетный меч Елизаветы ІІ вручили Андрею Ковальчуку. ВИДЕО

Как говорится в сюжете телеканала UA, вручили награду при выпуске курсантов Национального университета обороны имени Ивана Черняховского в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Королевский меч вручают лучшим выпускникам этого учебного заведения с 1996 года.

"Это, наверное, как в спорте, когда ты стартанул и нужно бежать к финишу. Это жизненное кредо, полученное в зоне АТО. Я учился заочно и примерно 50 процентов времени был в зоне АТО. То есть я совмещал практику с теорией", - рассказал Андрей Ковальчук.